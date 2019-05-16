В понедельник в Киеве состоится инаугурация Владимира Зеленского

Верховная рада наконец смогла определить дату присяги избранного президента Украины. Сам он настаивал на 19 мая.

Назначение даты инаугурации на понедельник создаст проблемы для киевлян и высокопоставленных зарубежных гостей. Так считает советник избранного президента Дмитрий Разумков.

Сам Зеленский написал в соцсетях: «Наконец-то определен день Х».

У Кремля пока нет никаких планов относительно контактов Владимира Путина с Зеленским. Это дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков не знает, будет ли Путин поздравлять Зеленского в день инаугурации или позже.