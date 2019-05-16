«Левада-центр»: 2⁄3 российских семей не имеют возможности откладывать деньги
Это показал опрос «Левада-центра». Своих сбережений не имеют 65% респондентов, пишет РБК.
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Это показал опрос «Левада-центра». Своих сбережений не имеют 65% респондентов, пишет РБК.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…