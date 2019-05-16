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18:14, 16 мая 2019

Гособвинение сочло организованной преступной группой бывшее руководство торгового центра «Зимняя вишня»

Об этом было сказано на первом заседании по делу о пожаре, унесшем жизни 60 человек.

Экс-глава компании, владевшей «Зимней вишней», Юлия Богданова координировала действия преступной группу, членами которой были двое ее подчиненных. В их задачи входило создание видимости обеспечения требований пожарной безопасности в торговом центре. Они экономили на установке и обслуживании противопожарных систем и скрывали существующие нарушения от надзорных органов. Об этом на сегодняшнем заседании в суде в Кемерове заявил представитель прокуратуры. По его словам, в данном случае очевидны все признаки ОПГ. Сейчас Богдановой и ее подчиненным вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть людей. Суд вряд ли поддержит ужесточение статьи, сказал в эфире телеканала РБК юрист «Московского правозащитного Центра» Михаил Салкин.

Между тем, одна из подсудимых, управляющая торговым центром Надежда Судденок частично признала вину. На заседании она рассказал, что занималась обучением и развитием персонала, и виновата в том, что не все прошли инструктаж о действиях в чрезвычайных ситуациях. Она единственная из семи фигурантов, кто признал вину. Начальник пожарного караула Сергей Генин назвал обвинения «надуманными». Согласно заключению, зачитанному прокурором, из-за действий Генина было потеряно время на спасение людей, запертых в кинозале. Еще одного подсудимого, охранника ТЦ Сергея Антюшина обвиняют в том, что он отключил сигнализацию и не помог людям эвакуироваться, зная о том, что двери запасных выходов закрыты.

Сегодня также стало известно, что Следственный комитет завершил следственные действия по факту пожара в «Зимней вишне». Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Пожар в торговом центре 25 марта прошлого года унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. Всего было возбуждено три уголовных дела.

Следующее заседание по первому уголовному делу о пожаре в Кемерове состоится 22 мая. Показания будут давать потерпевшие, чьи родственники погибли в торговом центре.



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