Владимир Путин призвал учитывать мнение местных жителей относительно строительства храма в Екатеринбурге

Путин отметил, что в сложившейся ситуации власти и инвесторы, которые собираются возводить храм рядом, посадить другой лес, разбить там новый сквер.

Противостояние в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге, где должны построить храм, продолжается уже четвертый день. Туда стянуты полиции и росгвардия. Между тем некоторых участников уже арестовали за нарушение административного кодекса.

Борьба за сквер для местных жителей уже закончилась задержаниями и даже наказанием. Два десятка активистов сегодня были осуждены за мелкое хулиганство и неповиновение стражам порядка. Под стражей некоторые проведут 10 суток. Под раздачу попадают и подростки. На это обращает внимание член свердловской общественно-наблюдательной комиссии Сергей Зыков.

Рабочий день для большинства жителей Екатеринбурга уже завершился. Однако к теперь уже хорошо известному за пределами области скверу стянуты дополнительные расчеты силовиков. На фотографиях с места событий видны полицейские и ОМОН. Очевидцы сообщают, что в окрестностях стоят грузовики с военными.

Доступ в сквер ограничен. По периметру территорию практически полностью обнесли металлическими ограждениями и новым забором. Внутрь пускают только после тщательного досмотра. Утром туда же завезли гигантские бетонные блоки, передает портал E1.ru.

Местная епархия собиралась сегодня со второй попытки провести молебен о мире и согласии в сквере. Впрочем, от идеи вновь отказались. Представители епархии заявили порталу 66.ru, что сквер слишком раскален конфликтом, служение там не провести, но молитва звучит.

Местные интернет-издания распространяют инструкции, как себя вести во время задержаний.

Строительство храма в Екатеринбурге не нанесет ущерба скверу и не повлияет на возможности отдыха горожан. В этом уверен лидер группы Чайф Владимир Шахрин.

По словам Шахрина, после окончания строительства все дорожки и променады сквера будут расширены и благоустроены.

РПЦ дискредитировала себя в конфликте с жителями Екатеринбурга, сказал в эфире «Эха Москвы» дьяков Андрей Кураев.

Андрей Кураев добавил, что по статистике у нас в стране открывается по три храма в день, всего около тысячи храмов в год.