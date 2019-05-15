Неожиданное решение Первого канала касается результатов финала шестого сезона проекта «Голос. Дети»

Неожиданное решение принял Первый канал. Оно касается результатов финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу. Заявление было зачитано в новостной программе.

Первый канал также обещает усовершенствовать систему голосования к следующему сезону.



Расследование Group-IВ показало, что в пользу победительницы шоу Микеллы Абрамовой было отправлено более 8 тысяч сообщений с помощью ботов. В накрутке голосов участвовали около трехсот телефонных номеров.

Компания Group-IB выявила среди сотрудников проекта тех, кто мог повлиять на ход зрительского голосования. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Group-IB Илья Сачков.

«В ходе расследования мы проинтервьюировали сотрудников и выявили тех, кто мог влиять на результаты голосования. Однако перед нами не ставили задачу узнать, кто был заказчиком выявленной автоматической накрутки голосов, поэтому мы пока не анализировали возможность этого пути расследования», — сказал он.

И.Сачков добавил, что, согласно предварительным выводам, внешнего влияния на техническую инфраструктуру проекта не выявлено.

«Собственно, это одна из тех вещей, которую нас нанимали проверить. При этом в системе выявлено большое количество уязвимостей, которые обязательно нужно устранить до следующего голосования. Если бы кто-то захотел технически повлиять на голосование, взломав систему, это было бы возможно», — отметил он.

Как сообщалось ранее, Первый канал аннулировал результаты голосования в финале шоу «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу. Согласно заявлению канала, компания Group-IB, расследовавшая ход зрительского голосования, зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника конкурса.

Скандал разразился сразу после финала шоу «Голос.Дети», его показали в прямом эфире Первого канала вечером 26 апреля. Дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова Микелла легко победила конкурентов — Ержана Максима и Валерия Кузакова. 10летняя девочка получила 55 с половиной процентов голосов, тогда как ближайший её преследователь Максим набрал лишь 28 процентов, а другой мальчик ещё меньше. Зрители сразу заподозрили телеканал в накрутке голосов за Абрамову и стали возмущаться. Победителя определяли SMS-голосованием. РБК со ссылкой на свой источник на Первом вскоре сообщил о признаках аномального голосования, после этого телеканал официально объявил цитата «о некоторых аномальностях» и начал проверку. Её поручили международной компании Group-IB. Гендиректор канала Константин Эрнст признал, что впервые за все сезоны проекта возникла ситуация когда у зрителей появились вопросы к системе подсчёта голосов. Примечательно, что наставник дочери Алсу в конкурсе певица Светлана Лобода в середине апреля отказалась взять девочку в финал. После этого Алсу призвала своих поклонников поддержать её дочь, чтобы она смогла пройти в финал телепроекта. То же самое просили делать популярные артисты Филипп Киркоров, Наташа Королёва и другие. В итоге Микелла Абрамова победила в зрительском голосовании для участников, которые ранее выбыли из конкурса. Ведущий телешоу Дмитрий Нагиев, общаясь с РБК, предложил аннулировать результаты Голоса, если эксперты найдут какие-то махинации. После финала, вызвавшего подозрения в накрутке голосов один из наставников телешоу певец Валерий Меладзе – его подопечным был Ержан Максим – в инстаграме объявлял, что рассчитывает на пересмотр результатов голосования. Отмечу также, что телеканал на следующее утро после финала не показал документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте» о победителе сезона, как это было в прошлые годы. Фильм подготовили заранее, в него должны были лишь внести уточнение о том, кто станет победителем конкурса, отмечало агентство ТАСС. В компании Talpa Media, создавшей шоу, заявили, что серьёзно относятся к ситуации с голосованием и ждут результатов расследования.

Телешоу «Голос.Дети» впервые вышло в России 5 лет назад. Конкурс является российской версией международного детского проекта «The Voice. Kids», который с успехом проходит во многих странах.

Певец Лев Лещенко считает, что проводить детские конкурсы вообще не следует.

Лещенко считает, что поддерживать теми же платными смс лучше, например, детские дома.