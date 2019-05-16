Владимир Путин предлагает провести опрос жителей Екатеринбурга по вопросу о строительстве храма, против которого выступила часть населения. Выступая на медиафоруме в Сочи, Путин сказал, что все имеют право на собственное мнение. Нужно не перетягивать канат и не ругаться, а сесть и договориться, если речь идет о местных жителях, а не, как выразился президент, записных активистах из Москвы, приехавших «пошуметь и себя попиарить». Путин признался, что узнал об этой ситуации только вчера и очень удивился. «Храм должен объединять людей, а не разъединять», — добавил глава государства.