В Татарстане обмелевшая Волга обнажила древний мощеный тракт

Золотоискатели бросились на поиски артефактов.

Мостовая, много лет пребывавшая под водой, появилась в районе Казани. Люди начали там находить старинные монеты и различные предметы быта, сообщает «БИЗНЕС Online». В соцсетях поползли слухи о золоте Российской империи, которое во время Гражданской войны белочехи отправляли в Самару. Якобы, во время обстрелов, паники и суматохи часть монет могла выпасть. Поэтому на высохшее дно идут горожане с металлоискателями. Республиканский комитет по охране объектов культурного наследия уже предупредил о необходимости соблюдения законодательства в данной сфере.

Поиск археологических предметов без разрешительной документации может караться большими штрафами и даже лишением свободы на срок до шести лет. Специалисты продолжают исследование территории с целью придания ей охранного статуса. В свою очередь, агентство «Татар-информ» предупреждает, что в этом месте могут быть и неразорвавшиеся боеприпасы. В начале мая сообщалось, что уровень воды в Куйбышевском водохранилище снизился до критического. Происходящее называют экологическим бедствием.

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды обратится в Минприроды и Росводресурсы с требованием разобраться в причинах обмеления Волги и принимаемых в связи с этим мерах.