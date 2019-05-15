Владимир Путин предлагает провести опрос жителей Екатеринбурга по вопросу о строительстве храма, против которого выступила часть населения. Выступая на медиафоруме в Сочи, Путин сказал, что все имеют право на собственное мнение. Нужно не перетягивать канал и не ругаться, а сесть и договориться. Путин признался, что узнал об этой ситуации только вчера и очень удивился. Храм должен объединять людей, а не разъединять, — добавил глава государства.

За 3 дня протестов против возведения храма в Екатеринбурге задержаны 96 человек. 21 из них арестован на сроки от двух до десяти суток. Это данные областного Управления МВД. Главк предостерегает граждан от дальнейшего участия в несанкционированных протестных мероприятиях.



ОНК зафиксировала нарушения в отношении задержанных в ходе протеста против строительства храма в Екатеринбурге подростков. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергей Зыков.

«Лично я говорил с двумя подростками, с ними была еще девушка в плохом состоянии, практически в истерике. Все это время родителей к ним не допускали, с них сняли отпечатки пальцев, провели обыск без протоколов, их составили, очевидно, уже задним числом, и, что самое неприятное, когда эшники их обрабатывали, они заставляли их фотографироваться с разными предметами, чтобы ребята их держали. Это то, что мы записали с их слов. При нас их выпустили», — сказал он.

В результате вчерашней акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге были задержаны 70 человек. Как сообщает МВД, среди них трое – несовершеннолетние.

Местные жители протестуют против возведения храма в сквере у драмтеатра. Сегодня в Кремле вновь сказали, что поддерживают действия силовиков, которые пресекают несанкционированные акции. РПЦ, в свою очередь, призывают не поддаваться на провокации противников возведения храма.