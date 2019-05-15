Первый канал аннулировал результаты голосования в финале шоу «Голос. Дети», в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Как говорится в заявлении канала, компания Group-IB, расследовала ход зрительского голосования и зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника конкурса. Проверка подтвердила, что на голосование было оказано внешнее воздействие, повлиявшее на итог шоу.

24 мая на «Первом канале» в прямом эфире выйдет спец выпуск проекта со всеми финалистами.

Дети не должны принимать участие в различных конкурсах, подобным шоу «Голос» на Первом канале, сказал в эфире «Эха Москвы» дьякон Андрей Кураев.

Он добавил, что выступления в раннем возрасте не гарантируют, что ребенок станет звездой шоу-бизнеса.