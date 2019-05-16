Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая

Эту дату сегодня объявила Верховная рада. Владимир Зеленский написал в соцсетях: «Наконец-то, определен день Х».

Эксперты отмечают, что такое решение украинского парламента дает новому главе государства возможность распустить Верховную раду.

Назначение Верховной радой Украины даты инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на понедельник, 20 мая, вместо предложенного им 19 мая создаст проблемы для киевлян и высокопоставленных зарубежных гостей. Такое

мнение высказал советник Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

Впрочем, Зеленский положительно воспринял решение Верховной рады о назначении его инаугурации на 20 мая. Соответствующее заявление обнародовала команда Зеленского.

Москва не получала никаких приглашений на инаугурацию нового президента Украины, говорят в Кремле. Там отмечают, что приведение к присяге глав государств во многих странах вообще не предусматривает присутствие зарубежных лидеров.