Госдума приняла во втором, основном, чтении блок законопроектов об электронном голосовании в Москве

Эти инициативы вызвали критику со стороны как системной, так и несистемной оппозиции.

Согласно одному из одобренных во втором чтении законопроектов, в Москве должны появиться цифровые участки, которые позволят избирателям, прописанным в других регионах дистанционно проголосовать, на проходящих там выборах. Второй документ касается выборов депутатов Мосгордумы. Он предполагает, что к обычным формам голосования добавится возможность отдать свой голос удаленно, через интернет. Этот процесс будет защищен технологией блокчейн. Для подведения итогов электронного будет создана отдельная избирательная комиссия. Также получат возможность удаленно голосовать люди с временной регистрацией. Если в Москве этот эксперимент пройдет удачно, его могут распространить на другие регионы.

Законопроект об электронном голосовании раскритиковал политик Алексей Навальным, подчеркнувший, что он открывает властям новые возможности для фальсификаций. Но главным противником инициативы стала партия КПРФ.

Коммунист Валерий Рашкин даже обратился по этому поводу в Верховный суд.

В КПРФ также готовят иск в Европейский суд по правам человека. В партии считают, что законопроект об электронном голосовании противоречит конституции