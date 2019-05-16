Первый канал аннулирует результаты финала последнего сезона проекта «Голос. Дети»

Беспрецедентное решение принял Первый канал. Он аннулирует результаты финала последнего сезона проекта «Голос. Дети», в котором победила дочь певицы Алсу. Об этом было объявлено после того, как компания Group-IВ представила результаты своего расследования.

Ведущий специалист компании Артем Артемов рассказал в эфире РБК, что были массовые накрутки при голосовании в пользу одной участницы шоу.

Первый канал решил, что 24 мая покажет специальный выпуск проекта «Голос. Дети» с участием всех финалистов.