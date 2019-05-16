Закон о праве родных пациента присутствовать в отделении реанимации прошел в Госдуме второе чтение
Напомним, документ был внесен группой депутатов во главе Николаем Герасименко и принят в первом чтении еще минувшим летом.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Напомним, документ был внесен группой депутатов во главе Николаем Герасименко и принят в первом чтении еще минувшим летом.
Собянин и «Единая Россия», Путин и администрация президента. Я не знаю, кто это делает. Потому что источники говорят, что это мэрия, но я думаю, что это, возможно, администрация президента. Они сейчас пытаются вместо жуликов-единороссов выставить живым щитом перед собой благотворителей…