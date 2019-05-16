70 человек, по уточненным данным, были задержаны в Екатеринбурге в результате акции протеста против строительства храма, которая состоялась накануне. Как говорят в МВД, среди них трое – несовершеннолетние. В общей сложности, за три дня протоколы об административных нарушениях были составлены в отношении ста человек. Напомню, местные жители протестуют против возведения храма в сквере у драмтеатра. Сегодня в Кремле вновь сказали, что поддерживают действия силовиков, которые пресекают несанкционированные акции. РПЦ, в свою очередь, призывают не поддаваться на провокации противников возведения храма. Там также отмечают, что патриарх Кирилл в курсе всей ситуации.