Мадридский «Реал» оказался самым дорогим брендом в мире футбола, обогнав английский «Манчестер Юнайтед»

Это показало исследование консалтинговой компании Brand Finance.

За последние пять лет Реал четырежды побеждал в Лиге чемпионов. И даже не взирая на нынешний провальный сезон, бренд королевского клуба подскочил в цене на 27 процентов. И составляет на сегодня более 1,6 млрд евро. Отмечается, что последний раз «Реал» возглавлял данный рейтинг в 2010 году.

А вот стоимость бренда МЮ, напротив, снизилась за последний год почти на 6 процентов. Что стоило англичанам первого места.

В целом первая десятка рейтинга не поменялся по сравнению с прошлым годом: в него входят 6 английских клубов, 2 испанских , а также по одному представителю Германии и Франции.

Отметим, что в топ-50 входит и один российский клуб. Зенит из Санкт— Петербурга занимает в рейтинге 46-е место.