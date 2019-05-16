Немецкие экологические активисты заблокировали строительство дополнительной трассы, продолжающей «Северный поток 2»

Немецкие экологические активисты сегодня утром заблокировали строительство дополнительной трассы, продолжающей газопровод «Северный поток 2». Акция названа «Заткнуть пайплайн».

Как сообщает газета Nordkurier, активисты из группировки Climate Justice Greifswald заняли строительную площадку ветки Eugal недалеко от города Врангельсбурга на севере Германии. Поскольку несколько человек находились в трубах, работы были приостановлены. Полиция присвоила мероприятию статус «внезапное собрание». Ведомство по разрешению демонстраций проинформировано.

По предварительным данным, в акции принимает участие около восьми человек. Пятеро из них находятся в трубах. По оценке начальника стройки, в уже заваренной трубе может возникнуть недостаток кислорода. Поэтому активистам предложили воспользоваться кислородными масками. Полиция применяет тактику снижения напряженности.

Цель спланированной акции – доказать, что природный газ намного пагубнее для климата, чем это принято считать. По мнению активистов, форсирование газодобычи замедляет воплощение целей Парижского климатического соглашения. Кроме того, из-за прокладки газопровода наносится огромный ущерб ландшафту. Защитники природы собираются предотвратить строительство новой трассы, заявил представитель движения Лука Кружински.

Eugal – европейское ответвление газопровода «Северный поток 2». Общая продолжительность этой трассы – около 480 километров. Она должны быть принята в эксплуатацию до конца 2019 года.