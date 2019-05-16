Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая

Эту дату сегодня объявила Верховная рада. Владимир Зеленский написал в соцсетях: «Наконец-то, определен день Х».

Эксперты отмечают, что такое решение украинского парламента дает новому главе государства возможность распустить Верховную раду.

У Кремля пока нет никаких планов относительно контактов Владимира Путина с Зеленским. Это дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков не знает, будет ли Путин поздравлять Зеленского в день инаугурации или позже.