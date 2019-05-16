Первый канал аннулировал результаты финала 6-го сезона проекта «Голос. Дети», где победила дочь Алсу
Промежуточные результаты проверки подтвердили, что на голосование было оказано внешнее воздействие. Компания Group-выяснила, что в накрутке голосов участвовали около трехсот телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тысяч смс-сообщений.
Первый канал решил, что 24 мая покажет специальный выпуск проекта «Голос. Дети» с участием всех финалистов.
Певица Алсу вряд ли продвигала свою дочь ради 1-го места в конкурсе – так говорил ранее продюсер Иосиф Пригожин.
Первый канал обещает обновить механизм голосования на проекте к старту следующего сезона «Голоса».