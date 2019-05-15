Песков: Действия силовиков на акции в Екатеринбурге оправданы, поскольку это реакция на провокацию

Действия силовиков на акции в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге оправданы, поскольку это реакция на провокацию. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«[Силовой] сценарий всегда оправдан, когда речь идет о провокациях. Вы наверняка знаете, что в Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию на различные проявления, скажем так, непозволительного и незаконного поведения. Это, естественно, вызывает соответствующие действия силовых ведомств», — сказал он.

Д.Песков отметил, что диалог между властью и протестующими продолжается.

«Насколько нам известно, там идет разъяснительная работа, продолжается диалог с теми, кто хочет этот диалог вести. Будем надеяться, что этот диалог продолжится, и в результате этого диалога будут даны все необходимые разъяснения», — добавил он.