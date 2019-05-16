Суд арестовал имущество бывшего директора компании, которая управляет аэропортом Пулково

Причиной ареста стало загрязнение реки Новой.

Общая стоимость имущества, которое арестовал суд, достигает пятидесяти миллионов рублей. Об этом сообщает Следственный Комитет по Петербургу на транспорте. Владимир Якушев владеет половиной этого имущества. В списке, в частности, вертолёт, самолёт и два автомобиля. Обвинение бывшему директору компании Воздушные ворота Северной столицы предъявили по статье уголовного кодекса «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Нарушения выявили в прошлом году при эксплуатации очистных сооружений аэропорта Пулково. В результате этого река Новая была сильно загрязнена химикатами, которыми обрабатывали самолеты и взлетно-посадочные полосы. Анализы показали, что содержание этилового спирта в реке более чем в пять тысяч раз превышает норму. В августе прошлого года в реке Новой массово погибли утки. В связи с этим активисты подбросили под дверь приемной депутата петербургского парламента Сергея Никешина трупы птиц. Река Новая протекает в Красносельском районе, который он в Заксобрании и представляет.

Управляющая компания аэропорта Пулково создаст специальный фонд в размере 100 млн рублей для очистки реки Новой. Росприроднадзор оценил ущерб природе в 160 миллионов рублей.