Первый канал аннулировал результаты финала «Голос. Дети», где победила дочь Алсу
Первый канал решил, что 24 мая покажет специальный выпуск проекта «Голос. Дети» с участием всех финалистов.
При голосовании на телевизионном проекте «Голос. Дети» были накрутки с помощью ботов, в том числе, за дочь певицы Алсу. Это выяснили эксперты компании Group-IВ, которая занимается расследованием киберпреступлений. По ее данным, в накрутке участвовали около трехсот телефонных номеров. С них было отправлено более восьми тысяч смс-сообщений. При этом, сама система выборов победителя проекта не подвергалась кибер-атакам. Вся эта информация передана Первому каналу.