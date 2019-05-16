Первый канал аннулировал результаты финала «Голос. Дети», где победила дочь Алсу

Первый канал аннулировал результаты финала 6-го сезона проекта «Голос. Дети», где победила дочь Алсу. Промежуточные результаты проверки подтвердили, что на голосование было оказано внешнее воздействие. Компания Group-выяснила, что в накрутке голосов участвовали около трехсот телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тысяч смс-сообщений.

Первый канал решил, что 24 мая покажет специальный выпуск проекта «Голос. Дети» с участием всех финалистов.

При голосовании на телевизионном проекте «Голос. Дети» были накрутки с помощью ботов, в том числе, за дочь певицы Алсу. Это выяснили эксперты компании Group-IВ, которая занимается расследованием киберпреступлений. По ее данным, в накрутке участвовали около трехсот телефонных номеров. С них было отправлено более восьми тысяч смс-сообщений. При этом, сама система выборов победителя проекта не подвергалась кибер-атакам. Вся эта информация передана Первому каналу.