Американская поп-звезда Мадонна чуть не отказалась от выступления на «Евровидении» в Израиле

Ей не давали провести репетицию из-за отсутствия контракта.

Сама Мадонна в конкурсе, разумеется, не участвует. Ее пригласили спеть во время подсчета зрительских голосов в финале. Программа состоит всего из двух песен – старый хит «Like a prayer» и трек с нового альбома. Певица прилетела в Тель-Авив во вторник с огромной командой и охранниками. Однако попасть в зал и отрепетировать шоу ей все это время не давали.

Запрет наложил один из организаторов конкурса. Решение было принято из-за проблемы с правами на вещание одной из песен. Контракт не успели подписать вовремя. Вещатель грозился отказаться от трансляции выступления Мадонны на сайте «Евровидения», а поп-дива в ответ обещала вовсе отменить свое участие.

В итоге с Европейским вещательным союзом удалось договориться, утренняя репетиция продолжалась два часа, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Желание выступить в Израиле Мадонна объяснила защитой прав человека. Гонорар составит один миллион долларов.

Сегодня в Тель-Авиве пройдет второй полуфинал, где выступит россиянин Сергей Лазарев.