Администрация Трампа обнародует план, который покончит с лотереей Гринкарт и сократит семейную эмиграцию

Администрация Дональда Трампа обнародует сегодня новый иммиграционный план, который должен покончить с лотереей Гринкарт и сократить семейную эмиграцию. Преимущества будут иметь владеющие английским языком, с образованием и предложением о работе, сообщают зарубежные СМИ.

Как пишет издание Политико, Соединенные штаты принимают ежегодно более миллиона легальных держателей карточки вида на жительство, однако только 140 тысяч проходят по различным категориям занятости. Остальные – это родственники живущих здесь мигрантов, беженцы или получившие резиденцию по так называемой Диверсификационной лотерее, предлагающей 50 тысяч американских виз в год гражданам из стран с низким уровнем иммиграции в США. Так называемый план Трампа, к которому имеет прямое отношение его зять Джаред Кушнер, предполагает удержание количества легальных иммигрантов на прежнем уровне, однако при этом предпочтение будет отдаваться высококвалифицированным специалистам, отмечает обозреватель Рейтер. — В этом смысле Америка, где Грин-карты, выдаваемые на основе занятости и профессии, приходятся лишь на 12 процентов от числа приезжающих сюда мигрантов, намерена следовать примеру таких стран как Канада, Япония или Австралия: там этот показатель в несколько раз выше.

Реформа легальной иммиграционной системы также предусматривает введение системы обязательного тестирования, сканирующей федеральную базу данных на предмет того, имеет ли человек право работать в США.