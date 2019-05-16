Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объявил о создании своей партии

С ней он намерен идти на выборы в Верховную Раду ближайшей осенью.

Новая партия называется «Голос». Об этом исполнитель объявил сегодня в центре Киева. По словам Вакарчука, в основу программы партии лягут интересы украинца, европейский выбор страны и свободная экономика.

«Не человек ради государства, а государство ради человека — вот наша философия…», — пояснил музыкант.

Говоря о причинах, побудивших его идти в политику, Вакарчук отметил, что в условиях, когда Россия подрывает безопасность Украины, старая политика разъедает страну изнутри. Партия «Голос», по его словам, должна уничтожить старую политику и создать новую. Певец заверил, что «Голосу» не нужны бутафорные, фейковые изменения в стране. Он отметил, что если избранный президент Владимир Зеленский не выполнит обещания, данные избирателям, ему придется за это отвечать.

Вакарчук также представил часть своей команды. Это бывшая замминистра экономики Юлия Клименко, экс-глава Transparency International Ярослав Юрчишин, доктор медицинских наук Юрий Соколов, бывшая и. о. губернатора Одесской области Соломия Бобровская.

Как пишет украинская служба «Би-би-си», в пресс-релизе партии говорится, что она «не будет брать ни копейки у олигархов, а ее профинансируют прозрачный бизнес и простые украинцы».

Вакарчук уже избирался в Верховную Раду в 2007 году от блока Виктора Ющенко «Наша Украина — Народная самооборона». Как несистемный политик он возник в соцопросах раньше Владимира Зеленского. В 2017 году музыкант входил в тройку лидеров президентской гонки. В начале мая стало известно, что он формирует предвыборный штаб для участия в выборах в украинский парламент.