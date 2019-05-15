Сквер в Екатеринбурге, в котором предполагается построить храм, огородили

Массовые протесты в Екатеринбурге проходят с понедельника. Жители протестуют против строительства собора Святой великомученицы Екатерины на месте Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер.

В сквере у Театра драмы в Екатеринбурге не планируют строить иных зданий кроме храма. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанция «Эхо Москвы»."Очень много ложной информации появляется. Я связывался с компанией планируемого застройщика. Информация о том, что храм является лишь составной частью большого плана застройки и что там предусмотрены другие здания и центры не соответствует действительности. Это нужно знать", — сказал он.

Строительство храма в Екатеринбурге не нанесет ущерба скверу и не повлияет на возможности отдыха горожан. В этом уверен лидер группы Чайф Владимир Шахрин. По словам Шахрина, после окончания строительства все дорожки и променады сквера будут расширены и благоустроены.