В Кемерово началось рассмотрение первого уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

ЧП в марте прошлого года унесло жизни 60 человек, больше половины из них были дети. Обвинение в суде назвало бывшее руководство центра организованной преступной группой.

Слушания проводят в актовом зале Ленинского районного суда Кемерово, поскольку потерпевших по делу более 400т человек. В зале поставили две клетки: в одной сидят мужчины, в другой женщины. Обвиняемых семеро. Среди них бывший гендиректор компании «Зимняя вишня» Надежда Судденок, она пока единственная кто признала вину, правда частично. Женщина согласилась с доводами следствия о нарушениях в управлении персоналом. Судденок сожалеет, что не проконтролировала сотрудников, которые должны были пройти инструктаж как действовать в чрезвычайных ситуациях. Другие фигуранты вину или не признали или не понимают, в чём их обвиняют. Такую позицию, к примеру, избрал Георгий Соболев, технический директор компании-владельца сгоревшего торгово-развлекательного центра, где погибли 37 детей, а всего 60 посетителей. Обвинения категорически отрицают четверо фигурантов, в том числе начальник пожарного караула Сергей Генин и охранник Сергей Артюшин. Их прокурор обвинил в массовой гибели людей на пожаре, сообщает Интерфакс. Руководство торгового центра обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и привели к гибели большого количества людей. И вдобавок их действия рассматривают как совершённые в составе организованной преступной группы. Ей по версии следствия руководила экс— гендиректор компании-собственника комплекса Юлия Богданова. Обвиняемых в связи с пожаром вдвое больше, заявляла ранее представитель СК Светлана Петренко.

Пожар в Зимней вишне произошёл в конце марта прошлого года. Огонь быстро распространился по зданию, на верхнем этаже в кинозалах дети смотрели мультики. Выбраться многие не смогли. Следствие установило, что к пожару привело короткое замыкание на четвёртом этаже, а люди погибли из-за неработающих систем пожарной защиты и закрытых эвакуационных выходов. После ЧП возбудили несколько уголовных дел.

Потерпевшие заявили гражданские иски на общую сумму почти 3 миллиарда рублей.

Суд вряд ли поддержит ужесточение статьи, сказал в эфире телеканала РБК юрист «Московского правозащитного Центра» Михаил Салкин. На скамье подсудимых семь человек.