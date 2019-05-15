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Эксклюзив Эха 13:34, 16 мая 2019

Пока не известно о планах контакта Путина и Зеленского после инаугурации президента Украины

Пока не известно о планах контакта президента РФ Владимира Путина и нового президента Украины Владимира Зеленского после инаугурации последнего. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«В настоящий момент мне не известно о каких-либо планах о проведении контакта. Также, насколько я знаю, никаких не было приглашений ни на каких уровнях. Я не знаю точно, какая практика на Украине, потому что например во многих странах инаугурация не предусматривает вообще посещения каких-то зарубежных лидеров», — сказал он.

Д.Песков отметил, что не знает, будет ли В.Путин поздравлять В.Зеленского в день инаугурации или позже.

«Не могу ответить на этот вопрос. Это решение президента России», — заявил он, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».



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