В Германии экологи проводят акцию протеста против строительства газопровода «Северный поток – 2»

Они пробрались на строительную площадку на севере страны. По данным местных изданий, по крайней мере, пять человек залезли в трубу диаметром до полутора метров. По планам, «Северный поток -2» должен обеспечить транспортировку газа в Европу.

Еврокомиссия не может остановить строительство трубопровода «северный поток – 2», несмотря на принятие новой газовой директивы ЕС. Так считает канцлер Германии ангела Меркель. Меркель признала, что основные споры вокруг проекта связаны с Украиной. По ее словам, транзит российского газа через эту страну должен быть продолжен.