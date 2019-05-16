Четверо из семерых фигурантов первого дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» отказываются признавать свою вину

Четверо из семерых фигурантов первого дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» отказываются признавать свою вину. Слушания начались в Ленинском районном суде Кемерова. Среди них – начальник пожарного караула и представители компании, которые занимались обслуживанием пожарной сигнализации. Управляющая торговым центром Надежда Судденок частично признала свою вину.

Всего по делу о пожаре в «Зимней вишне» расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек.