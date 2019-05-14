Песенный конкурс «Евровидение» стартует сегодня в Тель-Авиве

Букмекеры высоко оценивают шансы на успех в нем российского представителя Сергея Лазарева.

Согласно коэффициентам ведущих букмекерских контор России, Лазарев, который исполнит на «Евровидении» песню Scream, замыкает тройку фаворитов. Вероятность его победы оценивается в 15%. Выше Лазарева, по оценкам букмекеров, только представители Нидерландов и Швеции. Вероятность триумфа голландца Дункана Лоуренса они считают наиболее высокой. Он на «Евровидении» исполнит песню Arcade. Шансы шведа Джона Лундвика, который выступит с композицией Too Late for Love, оцениваются в 20%. Тем не менее, букмекеры считают, что Лазарев вполне способен одержать победу на конкурсе. В своем комментарии «Эху Москвы» главный редактор информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Андрей Бодров выразил мнение, что за россиянина может сыграть его предыдущий опыт выступлений. Лазарев принимал участие на «Евровидении» в 2016 году и занял там второе место. При этом певец был признан лучшим по результатам зрительского голосования.

Сергей Лазарев выступит во втором полуфинале, который пройдет в четверг. Финал же «Евровидения» намечен на 18 мая.