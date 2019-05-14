В мэрии Екатеринбурга рассчитывают найти консенсус вокруг строительства храма в центре города в ближайшие дни

Как сказал ТАСС мэр Алексендр Высокинский, храм – это не то место, которое должно разделять людей, жители должны быть услышаны. В то же время, он подчеркнул, что нужно отделять жителей от политических спекулянтов.

В местной епархии подтвердили, что строительство храма будет продолжаться, несмотря на протесты. В администрации Свердловской области сейчас проходит встреча сторонников и противников возведения храма в сквере у драмтеатра. Прессу на нее не пустили.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман накануне в эфире Эха говорил, что ситуация со строительством не такая простая и однозначная.

Отметим, что сегодня вечером на месте строительства местная епархия планировала провести молебен. По одним данным, его не согласовали власти, по другим – просто решили перенести.