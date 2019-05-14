Власти Свердловской области отказались согласовать молебен в поддержку строительства храма святой Екатерины

Об этом сообщает издание Znak.com. Молебен собиралась провести местная епархия РПЦ. Минувшим вечером в сквере, где начинается строительство, произошли столкновения противников возведения храма и молодых людей, которые называли себя его защитниками.

Сегодня в Екатеринбурге может состояться новая акция протеста, а сейчас в администрации Свердловской области проходит встреча тех, кто за и против строительства храма.