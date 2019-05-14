Суд присяжных в Калифорнии обязал компанию Байер заплатить более 2 миллиардов $ супругам, которым диагностировали рак

Суд присяжных в Калифорнии обязал компанию Байер заплатить более 2 миллиардов долларов супругам, которым диагностировали рак. Им поставили диагнозы несколько лет назад. Сейчас и муж, и жена находятся в ремиссии. Они утверждают, что причиной заболевания стал гербицид Roundup. Им они пользовались более 30 лет. Присяжные пришли к выводу, что компания Байер не предупредила покупателей об опасности своей продукции. Кстати, из-за этого гербицида в США подано уже более 13 тысяч исков.