В Петербурге городская администрация конфисковала трон из сериала «Игра престолов»

В Смольном сочли, что объект установлен незаконно.

Чиновники петербургского комитета по контролю за имуществом в ходе очередного рейда изъяли железный трон из сериала «Игра престолов». Он находился рядом с Дворцовой площадью, под аркой Главного штаба. Туда его установили для того, чтобы любители серии могли сфотографироваться с одним из главных артефактов сериала. Впрочем, за каждое фото с горожан и туристов брали деньги. При этом о владельце стилизованного трона известно лишь то, что на него составили протокол об административном правонарушении. Он, согласно официальной формулировке, «самовольно установил элемент благоустройства». В пресс-службе ведомства отметили, что, помимо железного трона, сотрудники Смольного во время проверки изъяли также батуты, раскладные столы и палатки с продуктами питания.

Дальнейшая судьба железного трона не уточняется: что с ним будут делать чиновники – пока не ясно.