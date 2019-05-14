Американские сенаторы представили на рассмотрение Конгресса законопроект о санкциях против западных компаний-строителей газопровода Северный поток-2, сообщают зарубежные СМИ.

Журнал Форин полиси, ссылаясь на полученную им копию законопроекта, представленного накануне двухпартийной комиссией во главе с демократом Шахиным и республиканцем Крузом, сообщает, что целью санкций станут западные суда, обладающие экспертами и технологией прокладки глубоководных линий, которой не располагает российский Газпром, заявила изданию эксперт Атлантического совета по вопросам энергетики. Документ также предусматривает ограничения для компаний, предоставляющих этим кораблям финансовую, техническую и страховую поддержку. Как сказал Форин полиси представитель Республиканской партии США, знакомый с проектом закона, часть документа основана на усилиях, предпринятых ранее американской администрацией в отношении экспортных поставок Ирана. Критики Северного потока-2 отмечают, что он увеличит вдвое поставки более дешевого российского газа в Германию, представляя при этом не столько коммерческую, сколько геополитическую ценность для Москвы и становясь для нее, цитата, «энергетическим

Администрация Дональда Трампа уже с начала текущего года начала рассылать западным лидерам и компаниям, участвующим в прокладке газопровода, предупреждения о том, что их участие в его строительстве будет подвергнуто ограничениям в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций»