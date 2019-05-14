В России могут разрешить использование нацистской символики в учебно-просветительских целях

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который допускает использование нацистской символики в учебно-просветительских целях, сообщает ТАСС. Условием её демонстрации должно стать осуждение и отсутствие признаков пропаганды или оправдания нацизма. В пояснительной записке авторы уточнили, что действующий сейчас полный запрет ставит под угрозу блокировки кинохронику и многие художественные произведения. В частности, сериал «17 мгновений весны».