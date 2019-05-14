Бурятская ФСИН выпустила музыкальный клип, призывающий граждан поступать на службу в тюремное ведомство

На ролик уже обратила внимание региональный омбудсмен.

Сотрудницы в форменной одежде заламывают руки женщине в тюремной робе – все это под ритмичную музыку и слова «Это борьба с уголовкой. Лидер скулит словно псина». Примерно так выглядит ролик, который записали в управлении ФСИН по Бурятии. На других кадрах, человеку, исполняющему роль заключенного, ставят на голову яблоки и целятся из арбалета. Впрочем, возможно, осужденный и настоящий – в ведомстве пока не пояснили.

ПЛЕНКА

В ролике помимо доблестной службы в ведомстве описываются привилегии: льготы, вознаграждения и санаторное лечение.

В самой ФСИН свою причастность к изготовлению видео подтвердили. Как пишет ТАСС, оно было снято для некого конкурса. Творчество тюремной службы уже привлекло внимание уполномоченной по правам человека. Региональный омбудсмен Юлия Джамбалова намерена обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку. В надзорном ведомстве и во ФСИН должны оценить поведение должностных лиц и позиционирование службы в целом.

В конце апреля в Иркутской области судебные приставы записали ролик, в котором призвали неплательщиков погасить долги.