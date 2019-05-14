Московская таможня возбудила уголовное дело против сотрудников интернет-магазина «Виагра-гуру», который приобрели у индийской фармкомпании партию таблеток для борьбы с курением. Пересылку иностранного лекарства по почте посчитали контрабандой наркотиков в особо крупном размере, пишет «Коммерсант». Подробнее – Лев Гулько.

По словам эксперта, теперь врачи не имеют права выписывать рецепт на Бупропион", а аптеки — продавать его как лекарства, но он остается легальным: магазины могут продавать его как БАД.