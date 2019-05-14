Куйвашев предлагает посредничество между противниками и сторонниками строительства храма в центре Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предлагает посредничество на переговорах между противниками и сторонниками строительства храма в центре Екатеринбурга. Куйвашев написал в своем Инстаграме, что сегодня ждет у себя по пять представителей с каждой стороны. Уличные конфликты – это не путь, которым можно решать проблемы, добавил губернатор.

Между тем, акции сторонников и противников сегодня, скорее всего, продолжатся, передает главный редактор «Эха Москвы в Екатеринбурге» Максим Путинцев.

Со своей стороны, мэрия Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не готов общаться с противниками строительства храма в режиме митинга.

Власти утверждают, что разрешение на строительство храма было получено после процедуры публичных слушаний, то есть, с соблюдением всех необходимых формальностей.

При строительстве храма нужно учитывать интересы разных групп граждан, но нельзя лишать православных их законных прав, — сказал «Эху» зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Екатеринбургская епархия, со своей стороны, отказывается идти на компромиссы. Изменение места строительства серди духовенства и меценатов не обсуждается. Все пожелания уже учтены, — заявил старший священник Храма на Крови Максим Миняйло. Его цитирует корреспондент издания «66.ru».

В Екатеринбурге достаточно храмов. Решение построить новый в сквере рядом с драмтеатром объяснить трудно, — сказала в эфире «Эха» журналист Надежда Кеворкова.

Вчера вечером недовольные горожане пришли в сквер, где планируется построить храм. Полиция не мешала несанкционированной акции. Толпу разгоняли крепкие молодые люди. Протестующие остались в сквере на всю ночь. Правозащитники сообщают о пяти задержанных.