Екатеринбургская епархия РПЦ обвинила противников строительства храма в городе в попытке обострить конфликт

Так в Церкви отреагировали на прошедшую в сквере у Театра драмы акцию протеста.

Старший священник Храма на крови Максим Миняйло заявил, что изменение места строительства Храма святой Екатерины не обсуждается среди духовенства и меценатов. Его цитирует интернет-издание 66.ru. По словам протоиерея, за строительство храма выступают более 40% жителей Екатеринбурга, в то время как против — лишь 20%. Миняйло выразил мнение, что противники возведения, а потом их дети и внуки сами придут в новый храм. Тем временем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонникам и противникам строительства в сквере в центре Екатеринбурга провести переговоры. В своем инстаграме он написал, что ждет в своем кабинете по пять представителей от каждой стороны. Накануне вечером горожане провели стихийную акцию протеста против Храма святой Екатерины, на которую пришли несколько сотен человек. Она сопровождалась перепалками между активистами и защитниками стройплощадки, среди которых были члены спортивных клубов единоборств. Правозащитники говорят о пятерых задержанных.

В Кремле не стали комментировать протесты в Екатеринбурге, отметив лишь, что следят за ситуацией в городе.