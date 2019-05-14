Пентагон подготовил план по отправке до 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток

Как сообщает газета The New York Times, это произойдет в том случае, если Иран атакует американских военных или ускорит работу над ядерным оружием. План не предусматривает сухопутного вторжения в Иран.

На прошлой неделе президент Исламской республики Хасан Роухани объявил решение частично прекратить выполнение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки.

Политика максимального давления на Иран со стороны США не приведет к положительному результату, сказал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, возрастающее давление никогда не способствует сговорчивости той или иной страны.