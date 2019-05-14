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13:31, 14 мая 2019

Пентагон подготовил план по отправке до 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток

Как сообщает газета The New York Times, это произойдет в том случае, если Иран атакует американских военных или ускорит работу над ядерным оружием. План не предусматривает сухопутного вторжения в Иран.
На прошлой неделе президент Исламской республики Хасан Роухани объявил решение частично прекратить выполнение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки.

Политика максимального давления на Иран со стороны США не приведет к положительному результату, сказал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По  словам Пескова, возрастающее давление никогда не способствует сговорчивости той или иной страны.



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