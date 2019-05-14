Строительство Храма Святой Екатерины в центре Екатеринбурга будет продолжаться, несмотря на протесты местных жителей. Об этом сообщил представитель местной епархии Максим Миняйло. По его словам, храм возводят в соответствии с законодательством. Проект будет реализован к 2023 году – когда город будет отмечать 300-летие.

В Кремле сегодня отказались комментировать конфликт в Екатеринбурге. Акция недовольных строительством продолжалась до сегодняшнего утра. Задержано несколько человек.