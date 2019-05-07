В РПЦ считают, что при строительстве храма в Екатеринбурге должны быть учтены интересы всех граждан

В Русской православной церкви высказали мнение, что при строительстве храма в Екатеринбурге должны быть учтены интересы всех граждан, но при этом не лишать православных их законных прав. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы считаем, что православные верующие, как и других традиционных религий, имеют право на возведение молитвенных зданий. Это право является частью уважения религиозной свободы. Поэтому, если следовать принципам уважения прав человека, то никто не может оспорить право как православных верующих, так и представителей других религий на строительство молитвенных зданий. Нам бы хотелось, чтобы реализация этого права проходила в условиях мира и согласия», — сказал он.

Представитель РПЦ считает, что необходимо провести конструктивный диалог между сторонниками и противниками данного строительства.

«Мы призываем к тому, чтобы существовал диалог между теми, кто выступает против строительства храмов и представителями прихода или епархии, которая этим строительством занимается. Вместе с тем, такой диалог не может предполагать участие тех людей, которые принципиально выступают против религии, против любого проявления религиозности в публичном пространстве. Таким людям, кто вообще против строительства храмов в целом, или против свободы других людей верить, молиться, такие люди, должны расширить свои образовательные рамки», — отметил В.Кипшидзе.

Жители Екатеринбурга, выступающие против строительства храма святой Екатерины в центре города на месте существующего сквера, вечером 13 мая провели несогласованную акцию протеста. По данным местных СМИ, акция продолжалась до утра вторника.