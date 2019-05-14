Карен Хачанов вышел во второй круг крупного турнира в Риме

Сегодня в борьбу вступают еще трое российских теннисистов.

Хачанов, посеянный в итальянской столице под 11-м номером, в первом круге обыграл в трех сетах хозяина кортов Лоренцо Сонего.

Сегодня Карен вновь выйдет на корт – соперником россиянина по второму кругу станет испанец Роберто Баутиста-Агут.

Сыграет сегодня и Даниил Медведев, которому будет противостоять Ник Кирьос из Австралии.

Что же касается наших девушек, то обе они проводят свои матчи как раз в эти минуты.

Дарья Касаткина взяла первый сет у румынской теннисистки Ирины Бэгу.

А вот Анастасия Павлюченкова пока уступает представительнице Греции Марии Саккари.

Украшением женского турнира станет противостояние сестер Уильямс. Серена и Венус, которым на двоих уже 75 лет, сыграют завтра в матче второго круга.