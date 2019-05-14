Превышение скорости названо самым серьёзным нарушением на дорогах Москвы

Городские власти по этой причине намерены изменить в нынешнем году скоростной режим на ряде улиц.

Водителей в Центре организации дорожного движения Москвы предложили штрафовать за превышение скорости более чем на 10 километров в час от установленной на том или ином участке. Это поможет спасти жизни людей, говорится в сообщении, размещённом на сайте столичной мэрии, в котором приводится информация пресс-службы центра. Напомню, что сейчас за превышение менее чем на 20 километров в час штрафы не выписывают. Скоростной режим столичные власти снизят в этом году на 16ти улицах, каких именно – в документе не уточняется. Отмечается только, что это сделают для ликвидации более двух сотен опасных участков на дорогах. ДТП на них происходят, в том числе, из-за несоблюдения дистанции, нарушения правил проезда пешеходных переходов или перестроения. Но прежде всего из-за превышения скорости, говорится в документе. Там же указано, что специалисты установят на опасных участках новые светофоры, дорожные знаки, комплексы фото-видеофиксации, организуют дополнительное освещение пешеходных переходов и островков безопасности.

Минтранс в конце прошлого года заявил о готовности ужесточить скоростной режим в России. При этом в ведомстве допустили повышение лимита скорости на некоторых магистралях.