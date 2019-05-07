В Кремле с непониманием относятся к политике максимального давления на Иран со стороны США – Песков

В Кремле с непониманием относятся к политике максимального давления на Иран со стороны США. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос, как в Москве относятся к политике давления на Иран, и как оценивают шансы такого подхода США на успех.

«Президент (РФ Владимир) Путин неоднократно говорил о своем непонимании политики максимального давления. Более того, он достаточно аргументированно всегда показывал, что политика максимального давления приводит к тому, что какая-то страна буквально загоняется в угол и это, как показывает нам ближайшая история, новая история, никогда не приносит результата. Наоборот, процесс переговоров, процесс урегулирования заходит в тупик и не способствует большей сговорчивости той или иной стороны», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь, отвечая на вопрос, есть ли у России и ЕС возможность повлиять на США в вопросе ядерной сделки, сказал: «Вы знаете, что и Россия, и европейцы заявляют о необходимости до последнего выполнять условия СВПД и добиваться того, чтобы это соглашение оставалось в силе».