В Кремле следят за ситуацией в Екатеринбурге, где накануне начался конфликт вокруг строительства храма – Песков

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы видим сообщения СМИ на этот счет. Да, мы следим, что там происходит», — сказал Дмитрий Песков.

На вопрос корреспондента, — как в Кремле оценивают действия муниципальных и региональных властей, — пресс-секретарь Д.Песков сказал, что никаких оценок пока нет. «Я не обладаю нюансами, что именно там происходило, что могло бы позволить делать какие-то выводы. Я воздержусь от каких-либо комментариев», — отметил он.