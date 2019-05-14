Boeing 737 с неубранными шасси благополучно сел во «Внуково»

Пассажирский Boeing ЮТэйр, у которого после вылета в Милан не убрались шасси, вернулся во «Внуково», сообщил

«Интерфаксу» источник в службах аэропорта.

«Самолет благополучно приземлился. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее

сообщалось, что командир Boeing 737 после вылета из Внуково в Милан

доложил о невозможности убрать стойки шасси из-за технической

неисправности и попросил экстренную посадку в аэропорту вылета.

В свою

очередь в авиакомпании «ЮТэйр», которой принадлежит лайнер, «Интерфаксу»

подтвердили факт инцидента.

«После взлета во Внуково у Boeing 737-800

возникли технические проблемы с шасси», — сказали в пресс-службе

авиакомпании.

Всего на борту самолета находятся 109 пассажиров.