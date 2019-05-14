Boeing 737 с неубранными шасси благополучно сел во «Внуково»
Пассажирский Boeing ЮТэйр, у которого после вылета в Милан не убрались шасси, вернулся во «Внуково», сообщил
«Интерфаксу» источник в службах аэропорта.
«Самолет благополучно приземлился. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
Ранее
сообщалось, что командир Boeing 737 после вылета из Внуково в Милан
доложил о невозможности убрать стойки шасси из-за технической
неисправности и попросил экстренную посадку в аэропорту вылета.
В свою
очередь в авиакомпании «ЮТэйр», которой принадлежит лайнер, «Интерфаксу»
подтвердили факт инцидента.
«После взлета во Внуково у Boeing 737-800
возникли технические проблемы с шасси», — сказали в пресс-службе
авиакомпании.
Всего на борту самолета находятся 109 пассажиров.