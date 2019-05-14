РПЦ обвинила противников храма в Екатеринбурге в попытке раскола общества

Екатеринбургская епархия сделала все возможное для достижения общественного согласия в обществе по вопросу строительства храма в городе, но снос забора противниками стройки говорит об их радикальной позиции и попытке расколоть общество, считают в Московской патриархии. Об этом РБК рассказал зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы считаем очень важным, чтобы при решении вопроса строительства храма учитывались мнения разных общественных сил и групп граждан, — заявил Кипшидзе РБК. — Однако считаем, что в данном случае Екатеринбургская митрополия приняла все возможные усилия для достижения общественного согласия, провела большую разъяснительную работу».

По его словам, подавляющее большинство не только жителей Екатеринбурга, но и жителей других регионов «едины в понимании» того, что строительство храма в центре любого города — это «возможность украсить» его, создать место для общей молитвы и проведения на базе храма социальных инициатив, например, образовательных и воспитательных.