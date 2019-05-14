WhatsApp обнаружил уязвимость, которая позволяла устанавливать на телефон шпионскую программу

Это признал владелец популярного мессенджера.

Вредоносное программное обеспечение попадало в телефоны пользователей WhatsApp через голосовые звонки – об этом пишет британская газета Financial Times. По ее данным, когда на смартфон отправлялся вызов, его владелец мог даже не принимать звонок. Вредоносная шпионская программа устанавливалась сама собой, при этом информация о входящем вызове могла исчезнуть из памяти. Установленное ПО позволяло отслеживать передвижение жертвы с помощью камеры и микрофона, отмечает издание. Оно также пишет, что шпионскую программу изначально разработала израильская компания NSO Group. Она занимается созданием ПО для западных и ближневосточных разведок. В компании уверяют, что ее технологиями пользуются исключительно спецслужбы. Как шпионская программа могла быть использована хакерами, пока что выясняется. Сколько же пользователей могло пострадать от вредоносного ПО, в WhatsApp не уточняют. Там лишь призвали обновить приложение до последней версии.

По оценке Facebook, владеющей WhatsApp, мессенджером пользуются 1,5 млрд человек.